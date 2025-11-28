Прокуратура Швейцарии проверит жалобу на бизнесменов, которые передали подарки Трампу

Генеральная прокуратура Швейцарии проверит жалобу политиков на настольные часы Rolex и гравированный золотой слиток, подаренные президенту США Дональду Трампу бизнесменами незадолго до того, как он согласился снизить пошлины на экспорт страны.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Двое швейцарских депутатов, Грета Гисин и Рафаэль Махайм, призвали Генеральную прокуратуру расследовать, не являются ли эти подарки взяткой иностранным должностным лицам, согласно письму от 26 ноября.

Золотой слиток стоил не менее 100 тысяч швейцарских франков ($124 тысячи), а часы могли стоить до 25 тысяч франков.

Генеральная прокуратура подтвердила получение этой жалобы и двух других по этому делу, все поданные против "неизвестных лиц". Прокуратура заявила, что рассмотрит их, как и любую другую жалобу, но подчеркнула, что это не означает, что расследование начато.

"Обычный человек справедливо ставит под сомнение законность этих подарков, предложенных американскому президенту, чтобы заставить его разблокировать файл торговых переговоров", – говорится в письме.

В начале августа президент США Дональд Трамп объявил о введении 39-процентного тарифа на швейцарский импорт – существенно выше, чем, например, для Европейского Союза.

Это объявление застало Швейцарию врасплох: страна считала, что ей удалось договориться о более выгодных условиях торговли с Штатами.

В результате некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США, а экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.

14 ноября Федеральный совет Швейцарии сообщил о договоренности с США о снижении тарифов на швейцарские товары.