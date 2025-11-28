Последнему участнику группировки, ограбившей Лувр, предъявили обвинения

Прокуратура Парижа предъявила обвинения четвертому участнику группировки, которая в октябре ограбила парижский музей Лувр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Мужчине предъявили обвинение в причастности к ограблению Лувра в ночь на пятницу. Во время задержания он в основном хранил молчание.

Трех знакомых мужчины, задержанных вместе с ним ранее на этой неделе, освободили без обвинений.

В течение последних недель были арестованы трое других участников группировки – мужчины в возрасте 34, 39 и 37 лет. Также задерживали членов их окружения, но без предъявления обвинений.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении.

Лувр до конца 2026 года установит 100 наружных камер в рамках мер по усилению безопасности после громкого ограбления в прошлом месяце.