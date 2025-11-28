У Греції від удару блискавки постраждали четверо військових

Четверо грецьких військовослужбовців постраждали від удару блискавки, яка влучила, коли вони купались.

Інцидент стався у військовому таборі у місті Месолонгіон на півдні Греції.

Молоді солдати отримали ураження електричним струмом, коли купалися. Блискавка влучила в територію табору і пропустила струм через воду.

Четверо постраждалих солдатів пройшли медичне обстеження. Троє з них були виписані, а четвертий був доставлений до лікарні для подальшого обстеження.

Раніше повідомлялось, що внаслідок вибуху на полігоні на грецькому острові Родос загинув 19-річний солдат Національної гвардії Греції, ще один військовий зазнав поранень.

У жовтні 2025 року повідомлялось, що під час навчальних маневрів на полігоні у Німеччині загинув військовослужбовець з Нідерландів.