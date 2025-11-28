В Греции от удара молнии пострадали четверо военных

Четверо греческих военнослужащих пострадали от удара молнии, которая попала в них, когда они купались.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Skai.

Инцидент произошел в военном лагере в городе Месолонгион на юге Греции.

Молодые солдаты получили поражение электрическим током, когда купались. Молния попала в территорию лагеря и пропустила ток через воду.

Четверо пострадавших солдат прошли медицинское обследование. Трое из них были выписаны, а четвертый был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на полигоне на греческом острове Родос погиб 19-летний солдат Национальной гвардии Греции, еще один военный получил ранения.

В октябре 2025 года сообщалось, что во время учебных маневров на полигоне в Германии погиб военнослужащий из Нидерландов.