В ЕС обсудили с оборонными компаниями средства противодействия БПЛА для "стены от дронов"

Новости — Пятница, 28 ноября 2025, 20:54 — Мария Емец

Еврокомиссия организовала большую дискуссию с компаниями оборонно-промышленного комплекса о средствах и решениях в сфере беспилотных технологий, что является одним из шагов к реализации проекта "стена от дронов".

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Кубилюс отметил, что мероприятие организовала Еврокомиссия и это первый "круглый стол" с оборонными компаниями по решениям в сфере беспилотных технологий, которые может применить Европа для своей защиты.

Еврокомиссар назвал это "историческим событием".

"Европейские промышленные и научно-исследовательские возможности в сочетании с украинскими инновациями, проверенными в бою, – это формула успеха проекта ЕС "Инициатива по защите от беспилотников", – отметил Кубилюс.

Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

По планам, новая система противодействия беспилотникам полностью заработает до конца 2027 года.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от завышенных ожиданий относительно оборонного значения этого проекта.

Европейское космическое агентство получило рекордный трехлетний бюджет в размере 22,1 млрд евро и расширенные полномочия – в них включили разработки для оборонных целей.

Еврокомиссия
