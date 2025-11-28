В ЕС обсудили с оборонными компаниями средства противодействия БПЛА для "стены от дронов"

Еврокомиссия организовала большую дискуссию с компаниями оборонно-промышленного комплекса о средствах и решениях в сфере беспилотных технологий, что является одним из шагов к реализации проекта "стена от дронов".

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Кубилюс отметил, что мероприятие организовала Еврокомиссия и это первый "круглый стол" с оборонными компаниями по решениям в сфере беспилотных технологий, которые может применить Европа для своей защиты.

Еврокомиссар назвал это "историческим событием".

United we are strong!



Proud to participate in the historic event, organised by @EU_Commission – the first ever Defence Industry Roundtable on European drone/counter-drone solutions



Grateful to 🇪🇺 & 🇺🇦 primes, start-up’s and mid caps, who took active part in the Roundtable



1/2 pic.twitter.com/xnwKcGnppp – Andrius Kubilius (@KubiliusA) November 28, 2025

"Европейские промышленные и научно-исследовательские возможности в сочетании с украинскими инновациями, проверенными в бою, – это формула успеха проекта ЕС "Инициатива по защите от беспилотников", – отметил Кубилюс.

Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

По планам, новая система противодействия беспилотникам полностью заработает до конца 2027 года.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от завышенных ожиданий относительно оборонного значения этого проекта.

Европейское космическое агентство получило рекордный трехлетний бюджет в размере 22,1 млрд евро и расширенные полномочия – в них включили разработки для оборонных целей.