Умеров: украинская делегация уже отправилась в США

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже находится на пути в США, где продолжит работу "над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира".

Об этом Умеров написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что утром связывался с президентом Владимиром Зеленским и доложил ему "о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров".

"В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве. Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира", – подчеркнул Умеров.

В свою очередь Зеленский отметил, что поставил Умерову "четкое задание": "оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны".

"Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах. Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира", – добавил он.

Ранее стало известно, что Зеленский обновил состав делегации для переговоров по "мирному плану": вместо Андрея Ермака ее теперь возглавляет Рустем Умеров.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что украинская делегация будет находиться во Флориде, где проведет встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Портал Axios ранее сообщил, что Андрей Ермак должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению", однако за день до этого подал в отставку с поста главы ОПУ. Этому предшествовали обыски антикоррупционных органов у Ермака.