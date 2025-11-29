WSJ: Виткофф предлагал Украине нулевые пошлины от США вместо Tomahawk

Спецпосланник президента США Стив Виткофф в переговорах с Украиной якобы убеждал, что Киеву гораздо выгоднее получить от США нулевые пошлины, чем ракеты Tomahawk.

Как сообщает "Европейская правда", об этом упоминается в большой публикации The Wall Street Journal, основанной на общении с источниками.

В публикации упоминается эпизод в октябре, когда Трамп был близок к решению о предоставлении Украине ракет Tomahawk – а затем, после разговора с правителем РФ и на момент приезда президента Зеленского в Вашингтон, изменил мнение.

Спецпосланник Виткофф тогда якобы взялся убеждать украинскую сторону, что США имеют для них более интересное предложение.

Виткофф сказал, что с помощью "горстки ракет" все равно не получится достичь каких-то существенных результатов, и вместо этого предложил Украине просить Трампа о 10-летнем освобождении украинских товаров от пошлин – что "стало бы хорошим стимулом для украинской экономики".

Стоит отметить, что предложение Виткофа, если оно действительно звучало, свидетельствует о непонимании реалий двусторонней торговли. В структуре экспорта из Украины США находятся лишь на 16-м месте, туда идет около 2% украинского экспорта. Таким образом, обнуление пошлин не будет иметь значительного влияния.

Также в материале рассказывается, как представитель Кремля соблазнял переговорщиков Трампа экономическими выгодами от "дружбы" с Россией.

Ранее на этой неделе The Wall Street Journal опубликовал статью-реконструкцию событий о том, как появился "мирный план" из 28 пунктов для завершения российско-украинской войны.

Как известно, в минувшие выходные делегации США и Украины провели переговоры в Женеве по первоначальному проекту "мирного плана" и начали вносить в него коррективы.

В субботу, 29 ноября, украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым вылетела на новые переговоры в США. Агентство Bloomberg ранее сообщило, что украинская делегация будет находиться во Флориде, где проведет встречи со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Подробнее об этом в статье: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.