Для Трампа нет "последней капли", которая докажет, что Путин не готов завершить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него не существует "последней капли", которая бы доказала ему, что российский правитель Владимир Путин не готов завершить войну в Украине.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, передает "Европейская правда".

Трамп отвечал на вопрос, что могло бы стать последней каплей, которая дала бы понять, что Путин не готов завершать войну.

"Здесь нет последней капли. Иногда им нужно позволить сражаться. И они сражаются и сражаются", – отметил президент США.

"Это тяжелая война для Путина. Он потерял много солдат. Может, миллион. Это много солдат. И это тяжело для Украины. Тяжело для них обоих. Иногда надо позволить им сражаться", – сказал Трамп.

Далее он повторил, что уладил восемь войн, и думал, что эта будет проще, чем некоторые из тех, что уже урегулированы.

Трамп также заявил, что на данный момент не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Ранее Пентагон дал "зеленый свет" на поставку Украине ракет Tomahawk, заявив Белому дому, что это не окажет негативного влияния на запасы США – впрочем, политическое решение о поставках остается в руках Дональда Трампа.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что предоставление Украине ракет Tomahawk остается "на рассмотрении" у Трампа.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи Трамп не сказал "нет" о возможности поставки дальнобойных ракет Tomahawk, но не сказал и "да".