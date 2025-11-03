В Польше задержали антиукраинского активиста и видео-стримера Петра Н. с псевдонимом "Назар".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Петра Н. задержали в пятницу сотрудники полиции Гдыни, когда он управлял автомобилем под воздействием запрещенных веществ.

44-летнего мужчину подозревают в использовании угроз; ему также инкриминируют публикацию видеозаписей с холодным оружием. Другие обвинения касаются пропаганды насилия и подстрекательства к ненависти по национальному и религиозному признакам.

Мужчина также нарушил запрет на пропаганду символики, поддерживающей российскую агрессию против Украины. Кроме того, ему предъявили обвинение в незаконном разглашении персональных данных потерпевшего.

Не исключено, что он ответит и за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Во время задержания в его организме был обнаружен тетрагидроканнабинол, кровь направили на экспертизу.

Обвинения, которые он уже услышал, исчисляются десятками. Будет ли он взят под стражу, суд должен принять решение в понедельник.

44-летний Петр Н. известен своими антиукраинскими убеждениями. Всего несколько дней назад он закрыл красно-белым флагом антивоенный мурал на автобусной остановке PKM Jasień. "Назар" очень хорошо известен полиции. На его счету нападение на украинский ресторан, поджоги автомобилей и нападение на женщину, которая вывешивала украинские флаги.

На прошлой неделе неизвестные лица сорвали украинский флаг при входе в почетное консульство Украины в польском Перемышле.

В сентябре в Польше срезали крест с украинской церкви, после того задержали одного подозреваемого.

В октябре во время матча "Шахтера" с варшавской "Легией" в Кракове польские фанаты развернули баннер с надписью "Мы помним Волынь"; посол назвал это провокацией.