Премьер Эстонии отреагировал на появление на реке Нарва катера под флагом "Вагнера"

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал прокомментировал инцидент с российским пограничным катером на реке Нарва, который шел под флагом частной военной компании "Вагнер".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Катер российских пограничников под флагом ЧВК "Вагнер" был замечен в воскресенье, 2 ноября.

"Похоже, у Путина закончились идеи – снова зовет "Вагнер"?" – прокомментировал Михал.

По словам министра иностранных дел Маргуса Тсахкны, это зрелище подтверждает факт, что "железная" система России дает трещины под влиянием начатой ею захватнической войны и продолжающегося давления со стороны Запада.

"Мы также можем подтвердить, что что бы россияне ни пытались устроить на реке Нарва, все это происходит под нашим пристальным наблюдением", – отметил Тсахкна.

Бойцы ЧВК "Вагнер", которые участвовали в войне РФ против Украины, в июле 2023 года начали движение на Москву под руководством своего командира Евгения Пригожина, после того, как он неоднократно обвинял российскую армию и Министерство обороны в провалах военной кампании.

Марш "Вагнера" на Москву был остановлен, а сам Пригожин погиб через несколько месяцев в авиакатастрофе в Тверской области.

В воскресенье, 2 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии заявило о том, что на реке Нарва заметили российский пограничный катер под флагом российской частной военной компании "Вагнер".

В августе в Эстонии задержали мужчину, который незаконно пересек границу с Россией через реку Нарва и вернулся.

Недавно Министерство иностранных дел Эстонии наложило санкции на двух россиян за судебное преследование директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой.