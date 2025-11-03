У Польщі зменшилась кількість прибічників повернення обов'язкового призову у військо

У Польщі змінилися настрої щодо повернення обов'язкової військової служби в країні.

Про це свідчать дані опитування IBRiS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Лише пів року тому більшість респондентів підтримували ідею повернення обов’язкового призову, сьогодні кількість прихильників явно зменшується.

Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці жовтня 2025 року, лише 39,2% респондентів схвалюють відновлення обов'язкової військової служби, посилаючись на поточну міжнародну ситуацію. 45,5% опитаних вже проти, а кожен шостий не має думки з цього приводу.

Ті, хто виступає за повернення до строкової військової служби, – це переважно старші люди, які підтримують чинну владу, особливо ті, кому за 70 років (59% відповідей), а також мешканці невеликих сіл (42%).

Цікаво, що рівень освіти тут не має особливого значення – однаковий відсоток підтримки спостерігається серед тих, хто має початкову, середню та вищу освіту (по 39%). Згідно з опитуванням, ті, хто виступає за повернення призову, декларують ліві погляди.

Натомість, серед тих, хто виступає проти обов'язкової військової служби, переважають ті, хто не голосує (50%), жінки (49%), мешканці великих міст (54%) та особи з вищою освітою (52%).

Найвищий рівень опозиції спостерігається серед тих, кому за тридцять (59%), та представників покоління Z (58%) – тобто тих, хто може бути призваний, якщо призов повернеться. Противники такого рішення описують свої погляди як центристські.

Нагадаємо, 24 жовтня хорватський парламент проголосував за відновлення обов'язкової військової служби.

З огляду на повномасштабне російське вторгнення в Україну низка європейських держав переглядають моделі набору до війська. Приміром, дискусії щодо призову нині ведуться у Німеччині.

14 жовтня коаліційні партії Німеччини погодили між собою зміни до запланованої моделі військового призову, що передбачає використання лотерейної системи.