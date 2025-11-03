В Польше уменьшилось количество сторонников возвращения обязательного призыва в армию

В Польше изменились настроения относительно возвращения обязательной военной службы в стране.

Об этом свидетельствуют данные опроса IBRiS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Всего полгода назад большинство респондентов поддерживали идею возвращения обязательного призыва, сегодня количество сторонников явно уменьшается.

Согласно опросу, проведенному в конце октября 2025 года, только 39,2% респондентов одобряют восстановление обязательной военной службы, ссылаясь на текущую международную ситуацию. 45,5% опрошенных уже против, а каждый шестой не имеет мнения по этому поводу.

Те, кто выступает за возвращение к срочной военной службе, – это преимущественно старшие люди, которые поддерживают действующую власть, особенно те, кому за 70 лет (59% ответов), а также жители небольших сел (42%).

Интересно, что уровень образования здесь не имеет особого значения – одинаковый процент поддержки наблюдается среди тех, кто имеет начальное, среднее и высшее образование (по 39%). Согласно опросу, те, кто выступает за возвращение призыва, декларируют левые взгляды.

Зато среди тех, кто выступает против обязательной военной службы, преобладают те, кто не голосует (50%), женщины (49%), жители крупных городов (54%) и лица с высшим образованием (52%).

Самый высокий уровень оппозиции наблюдается среди тех, кому за тридцать (59%), и представителей поколения Z (58%) – то есть тех, кто может быть призван, если призыв вернется. Противники такого решения описывают свои взгляды как центристские.

Напомним, 24 октября хорватский парламент проголосовал за восстановление обязательной военной службы.

Учитывая полномасштабное российское вторжение в Украину ряд европейских государств пересматривают модели набора в армию. К примеру, дискуссии о призыве сейчас ведутся в Германии.

14 октября коалиционные партии Германии согласовали между собой изменения в запланированной модели военного призыва, предусматривающей использование лотерейной системы.