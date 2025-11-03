У Белграді заарештували понад 30 протестувальників на мітингу

У неділю, 2 листопада, в Сербії заарештували понад 30 протестувальників на антиурядовому мітингу, який проходив з нагоди роковин смертельного обвалу даху залізничного вокзалу у місті Новий Сад.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Протестувальники зібралися біля парламенту в Белграді на підтримку голодування, розпочатого Діяною Хрка, чий син був серед 16 загиблих під час обвалу даху залізничного вокзалу.

Хрка та її прихильники протестували перед огорожею, що відокремлювала наметовий табір прихильників Вучича, які з березня блокують бульвар перед будівлею парламенту.

Фото: Reuters

Як видно на відео, які публікують ЗМІ, поліція втрутилася і роз'єднала натовп після того, як з обох боків протестувальники почали кидати світлові фаєри.

#Protests have erupted again in #Belgrade as crowds rally behind Dijana Hrka, who began a hunger strike after losing her son in the Novi Sad station collapse. The gathering turned tense when clashes broke out with Vucic supporters camped outside parliament.#Serbia #Russia #NATO pic.twitter.com/OpXYarlBp7 – Uzbek Now (@UzbekNow) November 3, 2025

Прихильники Вучича також вмикали музику на гучномовцях, що розлютило протестувальників.

У понеділок, 3 листопада, Міністерство внутрішніх справ повідомило, що було заарештовано щонайменше 37 осіб.

За словами поліції, їм були пред'явлені звинувачення в "порушенні громадського порядку і спокою та спричиненні інцидентів під час незаявленого публічного зібрання".

Обвал бетонного навісу на центральному вокзалі в Новому Саді 1 листопада минулого року забрав життя 16 людей. Ця трагедія спричинила хвилю протестів проти автократичного президента Александара Вучича.

Останніми тижнями сербська влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.

1 листопада тисячі людей зібралися в суботу в другому за величиною сербському місті Новий Сад, щоб вшанувати пам'ять жертв трагічного обвалу даху залізничного вокзалу рік тому.

