В Белграде арестовали более 30 протестующих на митинге

В воскресенье, 2 ноября, в Сербии арестовали более 30 протестующих на антиправительственном митинге, который проходил по случаю годовщины смертельного обвала крыши железнодорожного вокзала в городе Новый Сад.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Протестующие собрались у парламента в Белграде в поддержку голодовки, начатой Дианой Хрка, чей сын был среди 16 погибших во время обрушения крыши железнодорожного вокзала.

Хрка и ее сторонники протестовали перед оградой, отделявшей палаточный лагерь сторонников Вучича, которые с марта блокируют бульвар перед зданием парламента.

Фото: Reuters

Как видно на видео, которые публикуют СМИ, полиция вмешалась и разъединила толпу после того, как с обеих сторон протестующие начали бросать световые фаеры.

#Protests have erupted again in #Belgrade as crowds rally behind Dijana Hrka, who began a hunger strike after losing her son in the Novi Sad station collapse. The gathering turned tense when clashes broke out with Vucic supporters camped outside parliament.

Сторонники Вучича также включали музыку на громкоговорителях, что разозлило протестующих.

В понедельник, 3 ноября, Министерство внутренних дел сообщило, что были арестованы по меньшей мере 37 человек.

По словам полиции, им были предъявлены обвинения в "нарушении общественного порядка и спокойствия и вызывании инцидентов во время незаявленного публичного собрания".

Обвал бетонного навеса на центральном вокзале в Новом Саде 1 ноября прошлого года унес жизни 16 человек. Эта трагедия вызвала волну протестов против автократического президента Александара Вучича.

В последние недели сербские власти прибегли к подавлению антиправительственного движения: полиция разгоняла митинги, задерживала и избивала протестующих. Десятки людей сообщили, что потеряли работу или подверглись финансовому или иному давлению из-за участия в протестах.

1 ноября тысячи людей собрались в субботу во втором по величине сербском городе Новый Сад, чтобы почтить память жертв трагического обрушения крыши железнодорожного вокзала год назад.

