В Чехии подписали коалиционное соглашение с участием популистов и антиукраинской SPD

Вероятный будущий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, лидер популистской партии ANO, в понедельник, 3 ноября, подписал коалиционное соглашение с ультраправой SPD и парттией "Автомобилисты за себя".

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

После четырех недель переговоров ANO, "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты" подписали коалиционное соглашение. Соглашение содержит основные программные цели будущего правительства, определяет количество министров и распределяет министерства между отдельными партиями.

Следующим шагом будет представление предложения по кадровым назначениям в правительстве.

Как отмечается, ожидается, что в этот же день новоизбранные будущие депутаты впервые соберутся на учредительное собрание. Они примут присягу, а в среду, 5 ноября, будет избрано руководство Палаты депутатов.

Ожидается, что председателем станет лидер SPD Томио Окамура, которого совместно выдвинули SPD, ANO и "Автомобилисты".

Окамура во время предвыборной кампании допустил ряд антиукраинских заявлений, в частности относительно ограничения прав украинских беженцев в Чехии.

После избрания председателя Палаты депутатов ожидается, что действующее правительство уйдет в отставку.

27 октября президент Чехии Петр Павел поручил лидеру популистской партии ANO Андрею Бабишу сформировать правительство. Партия получила больше всего голосов по итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября.

