Глава МИД Финляндии скептически относится к продвижению мирного плана для Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила скептицизм в отношении прогресса мирного плана для Украины, отметив, что требования России стали еще более жесткими.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В субботу в эфире программы Ykkösaamu на Yle Валтонен прокомментировала путь к миру в Украине, который предлагают Соединенные Штаты.

"Это выглядит сложно. Мы не видим никаких уступок со стороны России. Они не готовы согласиться на прекращение огня. С марта Украина готова к полному или частичному прекращению огня, а Россия – нет", – сказала она.

Мирный план, разработанный США и Россией, обнародованный на прошлой неделе, предусматривал, что Украина должна согласиться на территориальные уступки России.

"Если США решат, что война должна закончиться, это может привести к тому, что Украина будет вынуждена принять эти условия", – отметила Валтонен.

Валтонен сказала, что особенно ее беспокоит потенциальное признание Соединенными Штатами захваченных украинских территорий российскими.

"Это будет большим шагом к миру, в котором люди начнут думать: "Эй, у нас здесь есть пограничный спор – а что, если мы просто немного сместим границы и попросим кого-то признать новые границы?" – сказала Валтонен.

Ожидается, что переговоры о мире продолжатся в ближайшие дни. В США прибыла украинская делегация, которая в воскресенье должна провести во Флориде переговоры с американской стороной.

Президент Владимир Зеленский с оптимизмом высказался о переговорах по "мирному плану" во Флориде.

А специальный посланник США Стив Уиткофф встретится с лидером России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.