Литва просит ЕС помочь вернуть грузовики из Беларуси и ввести санкции

Министры иностранных дел и транспорта Литвы Кястутис Будрис и Юрас Таминскас обратились к Европейской комиссии с просьбой помочь вернуть литовские грузовики, застрявшие в Беларуси, а также ввести дополнительные санкции против Минска из-за полетов воздушных шаров с контрабандой.

Как пишет "Европейская правда", с письмом с соответствующей просьбой ознакомилось агентство BNS.

В письме содержится просьба "подготовить и представить последовательный план действий ЕС, направленный на помощь европейским перевозчикам в Беларуси, а также на решение проблемы безопасности на границе Литвы и Беларуси, которую создает использование беспилотных летательных объектов, в частности контрабандных шаров".

Еврокомиссаров, ответственных за внешние дела и транспорт, просят "на уровне ЕС требовать полного и безусловного освобождения европейских перевозчиков и их имущества, которое незаконно удерживается на белорусской стороне".

Комиссию также просят помочь инициировать предложенные Литвой новые санкции против Беларуси, которые, среди прочего, должны быть введены в отношении минских чиновников, ответственных за полеты шаров с контрабандой.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в конце этой недели заявила, что в Беларуси застряло около 280 грузовиков, тогда как национальная ассоциация перевозчиков Linava утверждает, что общее количество литовских транспортных средств до сих пор составляет около 4 тысяч, из них 1,25 тысячи – тягачи.

Литовские компании получили предупреждение от Беларуси: если грузовики простоят на специальных площадках четыре месяца, их конфискуют.

Напомним, 25 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "проблему" выезда литовских грузовиков из страны должны решать МИД обеих стран.

Его заявление прозвучало на фоне продолжения блокирования Беларусью выезда литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания, несмотря на то, что Литва уже открыла границу со страной.

Литва ненадолго полностью закрыла границу с Беларусью на фоне массовых вторжений метеозондов с контрабандой, однако решила досрочно открыть пункты пропуска.