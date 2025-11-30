В Мадриде собрался большой митинг с требованием досрочных выборов

Десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственной демонстрации в Мадриде с требованием провести досрочные парламентские выборы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание The Guardian.

Воскресный протест, организованный консервативной Народной партией (PP) под лозунгом "Вот и все: мафия или демократия?", состоялся через три дня после того, как один из бывших ближайших союзников премьер-министра Педро Санчеса, экс-министр транспорта Хосе Луис Абалос, был взят под стражу судьей, расследующим коррупционное дело.

Народная партия заявила об участии в акции 80 тысяч человек, тогда как представитель центрального правительства в регионе оценил количество участников примерно в два раза меньше.

фото: AFP

Лидер PP Альберто Нуньес Фейхоо назвал работу нынешнего парламента "абсурдной" и заявил, что ее нельзя продолжать. Он добавил, что взятие Абалоса под стражу доказывает, что политический стиль Санчеса – так называемый "санчизм" – прогнил.

"Санчизм – это политическая, экономическая, институциональная, социальная и моральная коррупция. Санчизм уже в тюрьме, и он должен уйти из правительства", – сказал Фейхоо.

Феликс Боланьос, министр юстиции Испании, заявил, что PP и ультраправая партия Vox, которая не участвовала в протесте, фактически одинаковы и соревнуются между собой, кто скажет "самые бессмысленные вещи о премьере".

Санчес, который пришел к власти в 2018 году после вотума недоверия, который сместил коррумпированное правительство одного из предшественников Фейхоо, уверяет, что продолжит работу, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции в его окружении и серию недавних судебных ударов.

В понедельник его генеральный прокурор Альваро Гарсия Ортис подал в отставку после того, как Верховный суд признал его виновным в утечке конфиденциальной информации.

Соратники премьера Испании в последние месяцы оказались в центре коррупционных скандалов. Подробнее читайте в статье: "Большое строительство" по-испански.