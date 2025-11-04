В Польше заявили, что подвергаются кибератакам больше всего в ЕС

Вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что его страна подвергается кибератакам больше всех в ЕС.

Об этом он сказал в интервью на радио RMF24, передает "Европейская правда".

Вице-премьер подчеркнул, что Польша в настоящее время является наиболее атакуемой страной в Европейском Союзе.

"Тысячи кибератак происходят в Польше ежедневно. Мы отражаем 99% из них. Сентябрь был рекордным месяцем", – сказал Гавковский.

Он добавил, что только в сентябре Группа реагирования на инциденты компьютерной безопасности получила 57 тысяч сообщений о кибератаках. Но поскольку таких атак тысячи в день, даже этот один процент – это десятки успешных вторжений, добавил министр.

Гавковский подчеркнул, что за атаками стоят как киберпреступники, так и иностранные государства, преимущественно Россия и Беларусь. "Мы находимся в гибридной войне с Россией", – подчеркнул вице-премьер.

В связи с недавней утечкой данных Кшиштоф Гавковский обратился к полякам с призывом зарезервировать свои номера PESEL. "Давайте сделаем это до инцидента, а не после него. В приложении mObywatel это занимает несколько секунд, а для цифровых изолированных это можно сделать в офисе", – пояснил он.

Политик рассказал, что во время последних атак были похищены десятки тысяч записей. Имена, фамилии, номера PESEL, телефоны, адреса, банковские реквизиты и даже информация о детях и о том, где они работают. "Это мощная база для дальнейших преступлений", – предупредил министр.

Как сообщалось, Министерство обороны Великобритании расследует сообщения о том, что российские хакеры похитили сотни конфиденциальных военных документов и опубликовали их в даркнете.

В прошлом году в Британии взломали базу данных с личной информацией британских военнослужащих и злоумышленники получили к ней доступ. По информации СМИ, за кибератакой стоял Китай.