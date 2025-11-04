Во Франции расследуют деятельность Shein по подозрению в распространении детской порнографии

Французская прокуратура во вторник сообщила, что проводит расследование в отношении онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress и Wish в связи с вероятным распространением на их торговых площадках контента, содержащего детскую порнографию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Прокуратура Парижа заявила, что получила жалобу от органа по защите прав потребителей, известного как DGCCRF, и передала дело в Национальное управление по делам несовершеннолетних для расследования.

Расследование проводится по подозрению в распространении доступных несовершеннолетним сообщений насильственного, порнографического или унизительного характера, что может привести к тюремному заключению на срок до трех лет и штрафу в размере 75 тысяч евро для причастных лиц, сообщила прокуратура.

Отдельно Shein и AliExpress находятся под следствием по подозрению в распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера, что может привести к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 75 тысяч евро.

Китайская компания Shein в среду планирует открыть свой первый постоянный магазин в универмаге BHV в центре Парижа.

Но министр финансов Франции Ролан Лескюр угрожает запретить бренд на всей территории страны после того, как организация по защите прав потребителей обнаружила на его торговой площадке куклы в виде детей, продаваемые как секс-игрушки.

Ранее Shein уже получила во Франции штраф в 150 млн евро за неправомерное использование файлов cookie.

В Италии платформу Shein оштрафовали на миллион евро за введение покупателей в заблуждение относительно влияния его продукции на окружающую среду.