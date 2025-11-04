ЕК: Украина должна избегать действий, которые ставят под угрозу антикоррупционные реформы

Украина должна избегать любых действий, которые могут ослабить или отменить ранее проведенные антикоррупционные реформы.

Об этом говорится в коммуникации Еврокомиссии по политике расширения ЕС, сообщает "Европейская правда".

В ЕК отметили, что коррупция продолжает представлять собой значительную проблему для стран-кандидатов, и подчеркнули, что государства-кандидаты должны решить ее в первоочередном порядке.

В контексте Украины ЕК подчеркнула, что события, подобные тем, которые произошли в антикоррупционном секторе в июле, не должны повториться.

"Законодательные поправки в Украине могли ослабить специализированные антикоррупционные институты, но были быстро отменены. Следует избегать любых действий, которые ослабляют или отменяют мощные антикоррупционные реформы", – заявили в Еврокомиссии.

Как сообщала "ЕвроПравда", ежегодный отчет о расширении, который Еврокомиссия составляет для всех государств-кандидатов, в целом положительно оценивает прогресс реформ в Украине.

А в правительстве назвали отчет ЕС о расширении лучшим за три года.

Президент Зеленский заявил, что украинская сторона ожидает от ЕС решительных действий для преодоления всех искусственных препятствий на пути к сильной и единой Европе.