Косово: опозиція відкинула компроміс щодо формування уряду, наближаючи вибори

Опозиційні партії в парламенті Косова відкинули нову пропозицію влади щодо формування уряду, що загрожує країні достроковими виборами на тлі місяців політичної нестабільності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Після зустрічі з президенткою Косова Вйосою Османі лідер руху "Самовизначення" Альбін Курті, який виконує обовʼязки премʼєра, оголосив про висунення на посаду глави уряду колишнього спікера Глаука Конюфки.

Цей крок мав стати компромісом після того, як парламент Косова провалив затвердження самого Курті премʼєром.

"Я роблю цю пропозицію з поваги і довіри, яку я, як і всі, маю до Глаука, а також щоб уникнути подвійних виборів у грудні та квітні (2026 року. – Ред.)", – сказав Курті, маючи на увазі майбутні вибори нового президента, якого у Косові обирає парламент.

Сам він сказав, що в уряді Конюфки обійме посаду віцепремʼєра і міністра закордонних справ.

Але такий крок Курті був прохолодно зустрінутий трьома найбільшими опозиційними партіями – Демократичною лігою Косова, Альянсом за майбутнє Косова і Демократичною партією Косова.

Без підтримки хоча б однієї з них рух "Самовизначення" не може розраховувати на більшість у парламенті, а отже, і призначення свого уряду. Усі три партії повторили вимогу про формування уряду без Курті.

У середу спливає термін, коли президентка Косова має внести до парламенту склад уряду на затвердження. Якщо це голосування також провалиться, на країну чекають дострокові вибори.

Нагадаємо, що після парламентських виборів у лютому 2025 року законодавці Косова тривалий час не могли розблокувати роботу органу через нездатність обрати його керівництво.

Однією з причин стало те, що партія Курті "Самовизначення" не змогла здобути більшості в парламенті, а опозиція вимагала його відставки і відмовлялась підтримувати висуванців від політсили.

Остаточно це питання вдалось вирішити тільки у жовтні, коли Конституційний суд Косова схвалив призначення заступника спікера парламенту з-поміж представників сербської меншини.

