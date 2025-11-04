Косово: оппозиция отвергла компромисс по формированию правительства, приближая выборы

Оппозиционные партии в парламенте Косово отвергли новое предложение властей по формированию правительства, что грозит стране досрочными выборами на фоне месяцев политической нестабильности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

После встречи с президентом Косово Вйосой Османи лидер движения "Самоопределение" Альбин Курти, исполняющий обязанности премьера, объявил о выдвижении на пост главы правительства бывшего спикера Глаука Конюфки.

Этот шаг должен был стать компромиссом после того, как парламент Косово провалил утверждение самого Курти премьером.

"Я делаю это предложение из уважения и доверия, которое я, как и все, испытываю к Глауку, а также чтобы избежать двойных выборов в декабре и апреле (2026 года. – Ред.)", – сказал Курти, имея в виду предстоящие выборы нового президента, которого в Косово выбирает парламент.

Сам он сказал, что в правительстве Конюфки займет пост вице-премьера и министра иностранных дел.

Но такой шаг Курти был прохладно встречен тремя крупнейшими оппозиционными партиями – Демократической лигой Косово, Альянсом за будущее Косово и Демократической партией Косово.

Без поддержки хотя бы одной из них движение "Самоопределение" не может рассчитывать на большинство в парламенте, а следовательно, и на назначение своего правительства. Все три партии повторили требование о формировании правительства без Курти.

В среду истекает срок, когда президент Косово должна внести в парламент состав правительства на утверждение. Если это голосование также провалится, страну ждут досрочные выборы.

Напомним, что после парламентских выборов в феврале 2025 года законодатели Косово долгое время не могли разблокировать работу органа из-за неспособности избрать его руководство.

Одной из причин стало то, что партия Курти "Самоопределение" не смогла получить большинства в парламенте, а оппозиция требовала его отставки и отказывалась поддерживать кандидатов от политсилы.

Окончательно этот вопрос удалось решить только в октябре, когда Конституционный суд Косово одобрил назначение заместителя спикера парламента из числа представителей сербского меньшинства.

