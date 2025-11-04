В Косово предпримут последнюю попытку назначить правительство без досрочных выборов

Президент Косово Вйоса Османи во вторник поручила бывшему спикеру Глауку Конюфке из правящего движения "Самоопределение" сформировать новое правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Согласно Конституции Косово, назначенный премьер-министр имеет 15 дней, чтобы представить парламенту новый состав исполнительной власти, который для избрания должен получить поддержку не менее 61 депутата.

Османи заявила на пресс-конференции, что провела встречи с лидерами других партий, которые сообщили ей, что не хотят выдвигать кандидата.

"В интересах граждан, чтобы у нас были институты и чтобы были приложены все возможные усилия для их формирования, чтобы по крайней мере важные решения принимались в интересах граждан", – сказала она.

"Как президент, я считаю, что в интересах Косово попытаться сформировать правительство, чтобы эти решения не пришлось ждать еще несколько месяцев", – добавила президент Косово.

Движение "Самоопределение" нынешнего главы правительства Косово Альбина Курти выдвинуло Глаука Конюфку кандидатом в премьеры во вторник – после того, как кандидатуру самого Курти не поддержали в парламенте.

Если второе голосование за правительство в парламенте Косово также провалится (а первая реакция оппозиционных партий указывает, что такой сценарий возможен), страну ждут досрочные выборы.

Читайте подробнее о том, почему Косово попало в острый политический кризис и чем это грозит.