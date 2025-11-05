ЄС погодив послаблення своєї кліматичної мети перед ключовим самітом ООН

Міністри з питань клімату ЄС рано-вранці в середу погодили послаблену мету щодо скорочення викидів до 2040 року, поспішаючи укласти угоду до саміту ООН COP30 в Бразилії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Після переговорів, що тривали до пізнього вечора вівторка, міністри з питань клімату країн Європейського Союзу на відкритому голосуванні схвалили компромісне рішення про скорочення викидів на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року, але з можливістю послабити цю мету.

Послаблення цілі дозволить країнам купувати в інших держав квоти на викиди вуглецю, щоб покрити від 5% до 90% мети зі скорочення викидів. Це фактично послабить до 85% скорочення викидів, необхідних від європейських галузей промисловості.

ЄС також погодився розглянути можливість у майбутньому використовувати міжнародні вуглецеві квоти для досягнення ще 5% скорочення викидів до 2040 року, що потенційно може скоротити ще 5% від внутрішньої мети.

Крім того, країни погодили цільовий показник на 2035 рік щодо скорочення викидів у діапазоні 66,25-72,5%. ООН звернулася до всіх урядів світу з проханням представити кліматичні плани до 2035 року до відкриття кліматичного саміту COP30 у четвер.

"Встановлення кліматичної цілі – це не просто вибір цифри, це політичне рішення з далекосяжними наслідками для континенту", – сказав міністр клімату Данії Ларс Огор.

"Тому ми також працюємо над тим, щоб забезпечити впевненість у тому, що її можна досягти таким чином, щоб зберегти конкурентоспроможність, соціальний баланс і безпеку", – додав він.

Намагаючись переконати скептично налаштовані країни, ЄС також погодився послабити інші політично чутливі кліматичні заходи, зокрема, відтермінувавши запуск майбутнього вуглецевого ринку ЄС на один рік, до 2028 року.

Проте кілька країн, включаючи Польщу, Словаччину та Угорщину, виступили проти кліматичної цілі на 2040 рік на тій підставі, що вона вдарить по конкурентоспроможності галузей промисловості. Їхньої опозиції було недостатньо, щоб заблокувати угоду, яка потребувала підтримки щонайменше 15 з 27 країн-членів.

Угода означає, що ЄС не поїде з порожніми руками на COP30, де 6 листопада президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з іншими світовими лідерами.

Нагадаємо, у ЄС вважають, що неучасть топпосадовців США у кліматичній конференції ООН є "переломним моментом" та завдає шкоди глобальній кліматичній політиці.

31 жовтня США заявили, що не направлятимуть своїх високопосадовців на кліматичну конференцію під егідою ООН, відому як COP30, що пройде у Бразилії в листопаді.