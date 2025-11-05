ЕС согласовал ослабление своей климатической цели перед ключевым саммитом ООН

Министры по вопросам климата ЕС рано утром в среду согласовали ослабленную цель по сокращению выбросов к 2040 году, спеша заключить соглашение до саммита ООН COP30 в Бразилии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

После переговоров, продолжавшихся до позднего вечера вторника, министры по вопросам климата стран Европейского Союза на открытом голосовании приняли компромиссное решение о сокращении выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, но с возможностью ослабить эту цель.

Ослабление цели позволит странам покупать у других государств квоты на выбросы углерода, чтобы покрыть от 5% до 90% цели по сокращению выбросов. Это фактически ослабит до 85% сокращения выбросов, необходимых от европейских отраслей промышленности.

ЕС также согласился рассмотреть возможность в будущем использовать международные углеродные квоты для достижения еще 5% сокращения выбросов к 2040 году, что потенциально может сократить еще 5% от внутренней цели.

Кроме того, страны согласовали целевой показатель на 2035 год по сокращению выбросов в диапазоне 66,25-72,5%. ООН обратилась ко всем правительствам мира с просьбой представить климатические планы до 2035 года до открытия климатического саммита COP30 в четверг.

"Установление климатической цели – это не просто выбор цифры, это политическое решение с далеко идущими последствиями для континента", – сказал министр климата Дании Ларс Огор.

"Поэтому мы также работаем над тем, чтобы обеспечить уверенность в том, что ее можно достичь таким образом, чтобы сохранить конкурентоспособность, социальный баланс и безопасность", – добавил он.

Пытаясь убедить скептически настроенные страны, ЕС также согласился ослабить другие политически чувствительные климатические меры, в частности, отсрочив запуск будущего углеродного рынка ЕС на один год, до 2028 года.

Однако несколько стран, включая Польшу, Словакию и Венгрию, выступили против климатической цели на 2040 год на том основании, что она ударит по конкурентоспособности отраслей промышленности. Их оппозиции было недостаточно, чтобы заблокировать соглашение, которое требовало поддержки по меньшей мере 15 из 27 стран-членов.

Соглашение означает, что ЕС не поедет с пустыми руками на COP30, где 6 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с другими мировыми лидерами.

Напомним, в ЕС считают, что неучастие топ-чиновников США в климатической конференции ООН является "переломным моментом" и наносит ущерб глобальной климатической политике.

31 октября США заявили, что не будут направлять своих чиновников на климатическую конференцию под эгидой ООН, известную как COP30, которая пройдет в Бразилии в ноябре.