Во Франции официально инициировали приостановление доступа к платформе Shein

Правительство Франции инициировало временное приостановление доступа к китайской платформе онлайн-продаж Shein из-за скандала вокруг обнаруженных на ней нелегальных товаров.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Правительство по распоряжению премьера Себастьена Лекорню запустило процедуру для приостановления доступа к платформе Shein из Франции "на время, необходимое для демонстрации органам власти, что весь ее каталог наконец соответствует нормам законодательства".

Параллельно в Shein объявили, что временно убирают из каталога, доступного во Франции, продукцию от третьих сторон.

"Этот шаг позволит нам тщательно проверить соответствие французскому законодательству и соблюдение самых высоких стандартов в сфере защиты потребителей", – заявили в компании.

Напомним, скандал с Shein набрал обороты на выходных – после того, как французские контролирующие органы заметили на платформе секс-кукол в образе малолетних девочек. В парламенте потребовали объяснений от компании, а в правительстве заявили, что это может привести к запрету платформы.

СМИ узнали о первом случае задержания французского покупателя скандальной куклы.

В дополнение, один из депутатов нашел в каталогах платформы предметы, классифицируемые как оружие категории А и продажа которых нарушает французское законодательство.

Французская прокуратура сообщила о расследовании в отношении онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress и Wish из-за подозрений в присутствии в каталоге нелегальных товаров.

Несмотря на скандал, в Париже 5 ноября все же открылся первый физический магазин Shein в торговом центре BHV.

Журналисты с места сообщают об ажиотаже – перед входом сформировалась очередь в несколько десятков метров.

🔴 Énormément de monde pour la boutique Shein au BHV. Les clients forment une longue queue devant le bâtiment pour espérer accéder à l'espace installé au 6e étage. Pour ça, il faut prendre un ticket et attendre son tour.



Malgré les polémiques depuis plusieurs jours et les… pic.twitter.com/JYEvJNeu9C – BFM Business (@bfmbusiness) November 5, 2025

В магазин пришли также протестующие с плакатами об угнетении уйгурского меньшинства в Китае с лозунгами вроде "Немного колонизации в ваш шкаф". Покупатели игнорируют их и изучают ассортимент магазина.

Некоторые первые клиенты выражают разочарование, что одежда "не дешевле, чем в Zara и H&M". Пока неизвестно, повлияет ли временный запрет платформы на работу физического магазина.