Рютте потроллил Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте иронично отреагировал на созванное Владимиром Путиным в среду заседание Совета безопасности.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, об этом он сказал во время визита в Бухарест в среду.

На совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном Рютте спросили, как он прокомментирует заседание, созванное Путиным в ответ на ядерные испытания, аннонсированные США, и есть ли ответ НАТО.

"Я уже давно не реагирую на заседания, которые организует Путин. Он получает зарплату как президент России, поэтому и организует заседания", – сказал генсек.

Ранее Рютте высмеял Россию из-за поломки ее подводной лодки "Новороссийск", которая всплыла на поверхность у берегов Франции.

В июле он с юмором прокомментировал предсказание Сергея Лаврова о "крахе" НАТО, сказав, что тот был министром иностранных дел России "со времен рождения Иисуса Христа".