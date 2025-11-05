СМИ: спецслужбы Бельгии считают Россию причастной к инцидентам с дронами

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами, которые нарушили воздушное движение и военные операции, стоит иностранное государство – скорее всего Россия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили источники информационного агентства Belga.

Собеседники Belga указали на несколько признаков иностранного вмешательства в ситуации с запуском беспилотников. Среди прочего, они летают в определенной формации в условиях темноты и вблизи важных объектов.

Такие действия, как считают спецслужбы Бельгии, "выходят за пределы возможностей любителей", пишет Belga.

Опасения относительно участия России усилились на фоне переговоров об использовании замороженных российских активов, большинство которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для поддержки Украины.

Напомним, во вторник из-за неизвестных беспилотников приостановили работу аэропорты Брюсселя и Льежа.

В тот же день стало известно о дронах вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель на востоке Бельгии.

В четверг планируется экстренное заседание Совета по нацбезопасности Бельгии на фоне инцидентов с дронами.