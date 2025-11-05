Шмигаль та прем’єрка Латвії обговорили провокації РФ у Європі

Міністр оборони Денис Шмигаль у Латвії зустрівся з премʼєр-міністеркою Евікою Сілінєю: вони говорили про нещодавні провокації з боку Росії у Європі.

Про це стало відомо із його соцмереж, передає "Європейська правда".

У середу, 5 листопада, Шмигаль сказав прем’єрці Латвії про те, що Україна готова ділитись з партнерами досвідом та засобами для посилення захисту Європи та протистояння гібридним атакам.

Також вони обговорили посилення санкційного тиску на Росію.

"Запроваджені обмеження вже дають результат. Маємо продовжувати роботу в цьому напрямку", – додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 4 листопада, через невідомі безпілотники призупинили роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа.

Того ж дня стало відомо про дрони поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель на сході Бельгії.

У четвер, 6 листопада, планується екстрене засідання Ради з нацбезпеки Бельгії на тлі інцидентів з дронами.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами, які порушили повітряний рух і військові операції, стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.