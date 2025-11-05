Шмыгаль и премьер Латвии обсудили провокации РФ в Европе

Министр обороны Денис Шмыгаль в Латвии встретился с премьер-министром Эвикой Силиной: они говорили о недавних провокациях со стороны России в Европе.

Об этом стало известно из его соцсетей, передает "Европейская правда".

В среду, 5 ноября, Шмыгаль сказал премьер-министру Латвии о том, что Украина готова делиться с партнерами опытом и средствами для усиления защиты Европы и противостояния гибридным атакам.

Также они обсудили усиление санкционного давления на Россию.

"Введенные ограничения уже дают результат. Мы должны продолжать работу в этом направлении", – добавил он.

Напомним, во вторник из-за неизвестных беспилотников приостановили работу аэропорты Брюсселя и Льежа.

В тот же день стало известно о дронах вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель на востоке Бельгии.

В четверг планируется экстренное заседание Совета по нацбезопасности Бельгии на фоне инцидентов с дронами.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами, которые нарушили воздушное движение и военные операции, стоит иностранное государство – скорее всего Россия.