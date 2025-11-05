В Британии разыскивают еще одного случайно освобожденного преступника

Британская полиция провела еще два обыска в среду, 5 ноября, после того, как стало известно, что на прошлой неделе были ошибочно освобождены два заключенных.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Сначала стало известно о том, что британская полиция разыскивает второго иностранного преступника, которого на прошлой неделе случайно освободили из тюрьмы.

Позже стало известно о том, что правоохранители разыскивают еще одного случайно освобожденного.

Лондонская городская полиция заявила, что 24-летний Брагим Каддур-Шериф был ошибочно освобожден 29 октября, а полиция графства Суррей, на юго-западе столицы, заявила, что разыскивает 35-летнего Уильяма Смита, который также был случайно освобожден в понедельник.

Об освобождении Каддура-Шерифа ему стало известно только во вторник, 4 ноября, через шесть дней после ошибочного освобождения мужчины, который легально въехал в Великобританию в 2019 году, но просрочил срок пребывания и находился на начальной стадии процесса депортации.

Каддур-Шериф – гражданин Алжира, который отбывал наказание за незаконное проникновение с целью кражи. По данным правоохранителей, он также является зарегистрированным сексуальным преступником, осужденным год назад за непристойное поведение.

Между тем полиция Суррея сообщила, что Смит был приговорен в понедельник, 3 ноября, к 45 месяцам за многочисленные мошеннические преступления и был случайно освобожден в тот же день.

Напомним,недавно из Британии депортировали мигранта, дело которого вызвало насильственные протесты возле отеля The Bell.

38-летний Хадуш Герберсласи Кебату был приговорен в сентябре к 12 месяцам заключения за сексуальное насилие над 14-летней девочкой и женщиной.

24 октября его случайно освободили из тюрьмы, после трехдневных поисков его нашли и задержали. После этого Кебату решили депортировать.

После этого британские СМИ писали, что страна выплатила мигранту 500 фунтов стерлингов за депортацию в Эфиопию.