У Белграді пройшов багатотисячний проурядовий мітинг

Понад 10 000 прихильників президента Сербії Александара Вучича зібралися в середу в столиці країни Белграді, щоб підтримати його політику після року антиурядових протестів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Зібравшись перед парламентом, прихильники Вучича, багато з яких приїхали до столиці в автобусах, організованих партією Вучича, розмахували національними прапорами і скандували "Вучич, серб" і "Сербія", а з гучномовців лунали патріотичні пісні.

фото Танюг

"Ви ті, хто захищає мир, стабільність і конституційний порядок", – звернулася до натовпу спікерка парламенту Ана Брнабіч, головна союзниця Вучича.

Мітинг був найбільшим проурядовим зібранням цього року, в якому взяли участь понад 10 000 осіб. Але натовп не переважив за чисельністю велику антикорупційну демонстрацію в суботу, яка зібрала десятки тисяч студентів та активістів.

У середу поліція в спецзасобах оточила територію навколо прихильників Вучича, щоб відокремити їх від антиурядових протестувальників, які скандували гасла проти Вучича.

Наметове містечко, контрольоване прихильниками Вучича, розташоване на площі з березня, і минулого тижня там відбулися зіткнення між проурядовими і антиурядовими групами.

Обвал бетонного навісу на центральному вокзалі в Новому Саді 1 листопада минулого року забрав життя 16 людей. Ця трагедія спричинила хвилю протестів проти автократичного президента Александара Вучича.

Останніми тижнями сербська влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.

1 листопада тисячі людей зібралися в суботу в другому за величиною сербському місті Новий Сад, щоб вшанувати пам'ять жертв трагічного обвалу даху залізничного вокзалу рік тому.

