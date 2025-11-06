У Белграді пройшов багатотисячний проурядовий мітинг
Новини — Четвер, 6 листопада 2025, 07:14 —
Понад 10 000 прихильників президента Сербії Александара Вучича зібралися в середу в столиці країни Белграді, щоб підтримати його політику після року антиурядових протестів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Зібравшись перед парламентом, прихильники Вучича, багато з яких приїхали до столиці в автобусах, організованих партією Вучича, розмахували національними прапорами і скандували "Вучич, серб" і "Сербія", а з гучномовців лунали патріотичні пісні.
"Ви ті, хто захищає мир, стабільність і конституційний порядок", – звернулася до натовпу спікерка парламенту Ана Брнабіч, головна союзниця Вучича.
Мітинг був найбільшим проурядовим зібранням цього року, в якому взяли участь понад 10 000 осіб. Але натовп не переважив за чисельністю велику антикорупційну демонстрацію в суботу, яка зібрала десятки тисяч студентів та активістів.
У середу поліція в спецзасобах оточила територію навколо прихильників Вучича, щоб відокремити їх від антиурядових протестувальників, які скандували гасла проти Вучича.
Наметове містечко, контрольоване прихильниками Вучича, розташоване на площі з березня, і минулого тижня там відбулися зіткнення між проурядовими і антиурядовими групами.
Обвал бетонного навісу на центральному вокзалі в Новому Саді 1 листопада минулого року забрав життя 16 людей. Ця трагедія спричинила хвилю протестів проти автократичного президента Александара Вучича.
Останніми тижнями сербська влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.
1 листопада тисячі людей зібралися в суботу в другому за величиною сербському місті Новий Сад, щоб вшанувати пам'ять жертв трагічного обвалу даху залізничного вокзалу рік тому.
Читайте також Сербію лякають революцією: як президент Вучич поступово втрачає владу.