В Белграде прошел многотысячный проправительственный митинг

Более 10 000 сторонников президента Сербии Александара Вучича собрались в среду в столице страны Белграде, чтобы поддержать его политику после года антиправительственных протестов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Собравшись перед парламентом, сторонники Вучича, многие из которых приехали в столицу в автобусах, организованных партией Вучича, размахивали национальными флагами и скандировали "Вучич, серб" и "Сербия", а из громкоговорителей звучали патриотические песни.

"Вы те, кто защищает мир, стабильность и конституционный порядок", – обратилась к толпе спикер парламента Ана Брнабич, главная союзница Вучича.

Митинг был крупнейшим проправительственным собранием этого года, в котором приняли участие более 10 000 человек. Но толпа не перевесила по численности большую антикоррупционную демонстрацию в субботу, которая собрала десятки тысяч студентов и активистов.

В среду полиция в спецсредствах оцепила территорию вокруг сторонников Вучича, чтобы отделить их от антиправительственных протестующих, которые скандировали лозунги против Вучича.

Палаточный городок, контролируемый сторонниками Вучича, находится на площади с марта, и на прошлой неделе там произошли столкновения между проправительственными и антиправительственными группами.

Обвал бетонного навеса на центральном вокзале в Новом Саде 1 ноября прошлого года унес жизни 16 человек. Эта трагедия вызвала волну протестов против автократического президента Александара Вучича.

В последние недели сербские власти прибегли к подавлению антиправительственного движения: полиция разгоняла митинги, задерживала и избивала протестующих. Десятки людей сообщили, что потеряли работу или подверглись финансовому или иному давлению из-за участия в протестах.

1 ноября тысячи людей собрались в субботу во втором по величине сербском городе Новый Сад, чтобы почтить память жертв трагического обвала крыши железнодорожного вокзала год назад.

