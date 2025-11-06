Можливий глава МЗС Чехії обіцяє перехід від військової допомоги Україні до гумпідтримки

Чехія, яка раніше була одним із найвідданіших союзників України, може зменшити свою підтримку Києва за нового уряду, сформованого ймовірним прем'єр-міністром Андреєм Бабішем.

Так вважає Філіп Турек, суперечливий колишній депутат Європарламенту, який, схоже, стане новим міністром закордонних справ Чехії, і який дав Politico Playbook своє перше міжнародне інтерв'ю, передає "Європейська правда".

Він анонсував перехід від військової допомоги Україні до гуманітарної підтримки.

"Новий уряд буде дотримуватися зобов'язань перед НАТО, і міжнародного права", – сказав Турек, який походить з ультраправої партії "Автомобілісти", з якою партія Бабіша підписала коаліційну угоду.

"Але він надаватиме пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні та зменшення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується з державного бюджету, до гуманітарної підтримки, і зосереджуючись на потребах чеської безпеки", заявив він.

Коли йдеться про позицію Праги щодо Росії, продовжив колишній автогонщик, то негайних змін не планується, але "ширший фокус на суверенітет і невтручання передбачає обережний підхід, заснований на інтересах".

Пріоритетом, за словами Турека, буде "уникнення ескалації, яка може поставити під загрозу енергетичну безпеку або економічну стабільність Чехії". Це схоже на позицію, яку відстоюють такі країни, як Угорщина, яка заявила, що шукає в Празі союзника в питанні уповільнення підтримки України.

Нагадаємо, скандал довкола Філіпа Турека спалахнув у жовтні, коли видання Deník N опублікувало архів давніх, вже видалених дописів Турека в соціальних мережах з расистськими і сексистськими заявами.

На цьому тлі чеський президент Петр Павел озвучив попередження голові партії ANO Андрею Бабішу у звʼязку зі скандальною кандидатурою Турека, натякнувши, що очікує його заміни.

Лідер правої партії "Автомобілісти" Петр Мацинка продовжує підтримувати призначення в уряд почесного голови своєї політсили Філіпа Турека.