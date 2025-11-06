Возможный глава МИД Чехии обещает переход от военной помощи Украине к гумподдержке

Чехия, которая ранее была одним из самых преданных союзников Украины, может уменьшить свою поддержку Киева при новом правительстве, сформированном вероятным премьер-министром Андреем Бабишем.

Так считает Филипп Турек, противоречивый бывший депутат Европарламента, который, похоже, станет новым министром иностранных дел Чехии, и который дал Politico Playbook свое первое международное интервью, передает "Европейская правда".

Он анонсировал переход от военной помощи Украине к гуманитарной поддержке.

"Новое правительство будет придерживаться обязательств перед НАТО, и международного права", – сказал Турек, который происходит из ультраправой партии "Автомобилисты", с которой партия Бабиша подписала коалиционное соглашение.

"Но он будет предоставлять приоритет дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны в Украине и уменьшение рисков конфликта в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, к гуманитарной поддержке и сосредотачиваясь на потребностях чешской безопасности", заявил он.

Когда речь идет о позиции Праги в отношении России, продолжил бывший автогонщик, то немедленных изменений не планируется, но "более широкий фокус на суверенитет и невмешательство предполагает осторожный подход, основанный на интересах".

Приоритетом, по словам Турека, будет "избежание эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии". Это похоже на позицию, которую отстаивают такие страны, как Венгрия, которая заявила, что ищет в Праге союзника в вопросе замедления поддержки Украины.

Напомним, скандал вокруг Филиппа Турека вспыхнул в октябре, когда издание Deník N опубликовало архив давних, уже удаленных сообщений Турека в социальных сетях с расистскими и сексистскими заявлениями.

На этом фоне чешский президент Петр Павел озвучил предупреждение председателю партии ANO Андрею Бабишу в связи со скандальной кандидатурой Турека, намекнув, что ожидает его замены.

Лидер правой партии "Автомобилисты" Петр Мацинка продолжает поддерживать назначение в правительство почетного председателя своей политсилы Филипа Турека.