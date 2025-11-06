Росіяни, затримані в Польщі за шпигунство, отримували стипендію МЗС країни

Російське подружжя, затримане польськими службами за підозрою в шпигунстві і тероризмі, протягом двох років отримувало фінансову підтримку від польського МЗС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Ігор Р. був заарештований в середині 2024 року, а його дружина була затримана спецслужбами в листопаді. Цікаво, що чоловік, який після затримання польськими службами відкрито зізнався у співпраці з російською розвідкою, в Росії працював у штабі Алексєя Навального.

На росіян Ігор Р. працював у Польщі з 2020 року. Він шпигував за російською опозицією та академічною спільнотою. При цьому російське подружжя в Польщі отримувало державну стипендію, поки їх не затримали у 2024 році. Йдеться про стипендіальну програму, яку Міністерство закордонних справ запустило за рік до початку повномасштабної війни в Україні.

"Ігор та Ірина Р. потрапили до короткого списку лише семи стипендіатів з Росії – за обставин, які не з'ясовані донині" – йдеться у матеріалі. Список був створений у Міністерстві закордонних справ за часів уряду "Права і справедливості".

Тоді МЗС хотіло залучити до Польщі російських опозиціонерів і шукало їх таємними каналами – це мало запобігти поданню кандидатур, підготовлених російськими службами.

У жовтні Національна прокуратура Польщі подала до суду в місті Сосновець обвинувальний акт проти російського подружжя, яке звинувачують у шпигунстві.

