Россияне, задержанные в Польше за шпионаж, получали стипендию МИД страны

Российские супруги, задержанные польскими службами по подозрению в шпионаже и терроризме, в течение двух лет получали финансовую поддержку от польского МИД.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Игорь Р. был арестован в середине 2024 года, а его жена была задержана спецслужбами в ноябре. Интересно, что мужчина, который после задержания польскими службами открыто признался в сотрудничестве с российской разведкой, в России работал в штабе Алексея Навального.

На россиян Игорь Р. работал в Польше с 2020 года. Он шпионил за российской оппозицией и академическим сообществом. При этом российские супруги в Польше получали государственную стипендию, пока их не задержали в 2024 году. Речь идет о стипендиальной программе, которую Министерство иностранных дел запустило за год до начала войны в Украине.

"Игорь и Ирина Р. попали в узкий список только семи стипендиатов из России – при обстоятельствах, которые не выяснены по сей день", – говорится в материале. Список был создан в Министерстве иностранных дел во времена правительства "Права и справедливости".

Тогда МИД хотел привлечь в Польшу российских оппозиционеров и искал их по тайным каналам – это должно было предотвратить подачу кандидатур, подготовленных российскими службами.

В октябре Национальная прокуратура Польши подала в суд в городе Сосновец обвинительный акт против российской пары, которую обвиняют в шпионаже.

