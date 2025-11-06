Франція закликає ЄС жорсткіше взятися за платформу Shein

Франція посилила тиск на Європейський Союз з метою ініціювати офіційне розслідування щодо китайського інтернет-магазину Shein після серії скандалів із брендом в країні.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Як заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, Shein "явно" порушує європейські правила.

"Я вважаю, що Європейська комісія повинна вжити заходів. Вона не може більше чекати", – сказав Барро.

Своєю чергою міністр фінансів Франції Ролан Лескюр і міністерка цифрових технологій Анн ле Енанф написали лист до єврокомісарки з цифрової економіки Хенни Вірккунен, в якому попередила про "серйозні порушення" з боку Shein.

За словами міністрів, "існують подібні ризики, пов'язані з діяльністю цієї платформи в інших країнах Європейського Союзу".

Франція закликала Європейську комісію "без зволікань" провести розслідування, щоб з'ясувати, що призвело до продажу незаконних предметів на платформі.

Представник Європейської комісії підтвердив отримання листа і заявив, що комісія розгляне його і схвалить рішення про подальші дії.

Shein класифікується як "дуже велика онлайн-платформа" відповідно до Закону Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA), і комісія має повноваження проводити розслідування щодо платформ на предмет можливих порушень цього закону.

Комісія може накладати штрафи в розмірі до 6% від річного обороту компанії за підтверджені порушення DSA.

Нагадаємо, скандал із Shein набрав обертів вихідними – після того, як французькі органи контролю помітили на платформі секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток. В парламенті зажадали пояснень від компанії, а в уряді заявили, що це може призвести до заборони платформи.

На додачу, один з депутатів знайшов у каталогах платформи предмети, що класифікуються як зброя категорії А і продаж яких порушує французьке законодавство.

Французька прокуратура повідомила про розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish через підозри у присутності в каталозі нелегальних товарів.

Крім того, уряд Франції ініціював призупинення доступу до Shein.