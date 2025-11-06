Франция призывает ЕС жестче взяться за платформу Shein

Франция усилила давление на Европейский Союз с целью инициировать официальное расследование в отношении китайского интернет-магазина Shein после серии скандалов с брендом в стране.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, Shein "явно" нарушает европейские правила.

"Я считаю, что Европейская комиссия должна принять меры. Она не может больше ждать", – сказал Барро.

В свою очередь министр финансов Франции Ролан Лескюр и министр цифровых технологий Анн ле Энанф написали письмо еврокомиссару по цифровой экономике Хенне Вирккунен, в котором предупредили о "серьезных нарушениях" со стороны Shein.

По словам министров, "существуют подобные риски, связанные с деятельностью этой платформы в других странах Европейского Союза".

Франция призвала Европейскую комиссию "без промедлений" провести расследование, чтобы выяснить, что привело к продаже незаконных предметов на платформе.

Представитель Европейской комиссии подтвердил получение письма и заявил, что комиссия рассмотрит его и примет решение о дальнейших действиях.

Shein классифицируется как "очень крупная онлайн-платформа" в соответствии с Законом Европейского Союза о цифровых услугах (DSA), и комиссия имеет полномочия проводить расследования в отношении платформ на предмет возможных нарушений этого закона.

Комиссия может накладывать штрафы в размере до 6% от годового оборота компании за подтвержденные нарушения DSA.

Напомним, скандал с Shein набрал обороты на выходных – после того как французские органы контроля заметили на платформе секс-кукол в образе малолетних девочек. В парламенте потребовали объяснений от компании, а в правительстве заявили, что это может привести к запрету платформы.

Вдобавок, один из депутатов нашел в каталогах платформы предметы, классифицируемые как оружие категории А и продажа которых нарушает французское законодательство.

Французская прокуратура сообщила о расследовании в отношении онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress и Wish из-за подозрений в присутствии в каталоге нелегальных товаров.

Кроме того, правительство Франции инициировало приостановление доступа к Shein.