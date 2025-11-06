У Чехії подають кримінальну скаргу за, ймовірно, умисні помилки на одній з дільниць

У Чехії подали кримінальну скаргу у зв’язку з виявленими помилками на одній з виборчих дільниць, що схожі на умисні – але не мають ваги для підсумкового результату виборів.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Вищий адміністративний суд підтвердив помилки у підрахунку голосів на одній з виборчих дільниць у місті Бланско неподалік Брно: голоси за Піратську партію зарахували популістській ANO Андрея Бабіша, яка стала переможцем виборів. Суд вважає, що – з огляду на масштаби – це не схоже на випадкову помилку, тож буде подана кримінальна скарга.

Зокрема, ретельний перерахунок показав, що Піратська партія має на 20 голосів більше, ніж їй записали, ANO – на 21 менше, STAN – на два більше, "Свобода і пряма демократія" – на один більше.

Втім, виявлена проблема не мала істотного впливу на загальний підсумок виборів.

Нагадаємо, цього тижня ймовірний майбутній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, лідер популістської партії ANO, підписав коаліційну угоду з ультраправою SPD та партією "Автомобілісти за себе". Усі вони відомі євроскептичною та недружньою до України риторикою.

Спікером нового парламенту став лідер SPD Томіо Окамура.

Співлідер "Автомобілістів" Філіп Турек, що може очолити МЗС, обіцяє перехід від військової допомоги Україні до гуманітарної підтримки.

