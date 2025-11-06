В Чехии подают уголовную жалобу за, вероятно, умышленные ошибки на одном из участков

В Чехии подали уголовную жалобу в связи с выявленными ошибками на одном из избирательных участков, которые похожи на умышленные – но не имеют значения для итогового результата выборов.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Высший административный суд подтвердил ошибки в подсчете голосов на одном из избирательных участков в городе Бланско неподалеку от Брно: голоса за Пиратскую партию засчитали популистской ANO Андрея Бабиша, которая стала победителем выборов. Суд считает, что – учитывая масштабы – это не похоже на случайную ошибку, поэтому будет подана уголовная жалоба.

В частности, тщательный пересчет показал, что Пиратская партия имеет на 20 голосов больше, чем ей записали, ANO – на 21 меньше, STAN – на два больше, "Свобода и прямая демократия" – на один больше.

Впрочем, обнаруженная проблема не оказала существенного влияния на общий итог выборов.

Напомним, на этой неделе вероятный будущий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, лидер популистской партии ANO, подписал коалиционное соглашение с ультраправой SPD и партией "Автомобилисты за себя". Все они известны евроскептической и недружественной к Украине риторикой.

Спикером нового парламента стал лидер SPD Томио Окамура.

Сопредседатель "Автомобилистов" Филипп Турек, который может возглавить МИД, обещает переход от военной помощи Украине к гуманитарной поддержке.

Читайте также: Чехия готовится к "токсичному" правительству: станет ли Андрей Бабиш союзником Виктора Орбана.