У Словенії хочуть розширити повноваження поліції після резонансного вбивства

Уряд Словенії у четвер схвалив законопроєкт про надання більших повноважень поліції та прокуратурі після резонансного убивства, в якому звинуватили представника ромської громади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Запропонований словенським урядом законопроєкт, за словами премʼєр-міністра країни Роберта Голоба, спрямований на "боротьбу зі злочинністю" та "підвищення безпеки в суспільстві".

Серед іншого, у разі набуття ним чинності поліція зможе без ордера заходити в будинки або автомобілі під час пошуку незаконної зброї.

Уряд також розглядає можливість розгортання армії на кордоні Словенії, щоб звільнити поліцейських для патрулювання південно-східного регіону, де сталось убивство.

Запропоновані заходи ще мають отримати схвалення словенського парламенту.

Нагадаємо, внутрішньополітичну ситуацію у Словенії сколихнуло убивство 48-річного жителя міста Ново-Место Алеша Шутара.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 21-річний підозрюваний у скоєнні злочину був етнічним ромом, що викликало численні протести проти ромської громади як у Ново-Место, так і в інших містах країни.

Відповідальність за трагедію взяли на себе міністр внутрішніх справ Словенії Бостян Поклукар і міністр юстиції Андрея Катіч, які незабаром подали у відставку.

Раніше португальська прокуратура розпочала розслідування висловлювань лідера ультраправих Андре Вентури на адресу ромської громади.