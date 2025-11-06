В Словении хотят расширить полномочия полиции после резонансного убийства

Правительство Словении в четверг одобрило законопроект о предоставлении больших полномочий полиции и прокуратуре после резонансного убийства, в котором обвинили представителя ромской общины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Предложенный словенским правительством законопроект, по словам премьер-министра страны Роберта Голоба, направлен на "борьбу с преступностью" и "повышение безопасности в обществе".

Среди прочего, в случае его вступления в силу полиция сможет без ордера входить в дома или автомобили во время поиска незаконного оружия.

Правительство также рассматривает возможность развертывания армии на границе Словении, чтобы освободить полицейских для патрулирования юго-восточного региона, где произошло убийство.

Предложенные меры еще должны получить одобрение словенского парламента.

Напомним, внутриполитическую ситуацию в Словении всколыхнуло убийство 48-летнего жителя города Ново-Место Алеша Шутара.

По сообщениям местных СМИ, 21-летний подозреваемый в совершении преступления был этническим ромом, что вызвало многочисленные протесты против ромской общины как в Ново-Место, так и в других городах страны.

Ответственность за трагедию взяли на себя министр внутренних дел Словении Бостян Поклукар и министр юстиции Андрея Катич, которые вскоре подали в отставку.

Ранее португальская прокуратура начала расследование высказываний лидера ультраправых Андре Вентури в адрес ромской общины.