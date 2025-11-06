Король Британії офіційно позбавив свого брата титулу принца

За допомогою офіційного документа, завіреного королівською печаткою, король Чарльз ІІІ офіційно позбавив свого брата Ендрю Маунтбеттен-Віндзора титулу принца.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Маунтбеттен-Віндзор також втратив звання "його королівська високість" після того, як король видав патентну грамоту – документ, який століттями використовувався монархами для присвоєння та позбавлення звань і титулів.

У оголошенні, опублікованому в The Gazette – офіційному державному реєстрі Великої Британії – йдеться: "Король з радістю оголошує, що згідно з патентним листом під Великою печаткою Королівства від 3 листопада 2025 року Ендрю Маунтбеттен Віндзор більше не має права носити і користуватися титулом, званням або атрибутом "його Королівська Високість" та титульною гідністю "принц".

Король також офіційно позбавив свого брата титулу герцога Йоркського.

Зазначимо, Маунтбеттен-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Також на прохання короля британський уряд працює над позбавленням Маунтбеттена-Віндзора останнього почесного військового звання.