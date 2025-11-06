Король Британии официально лишил своего брата титула принца

С помощью официального документа, заверенного королевской печатью, король Чарльз III официально лишил своего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора титула принца.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Маунтбеттен-Виндзор также лишился звания "его королевское высочество" после того, как король выдал патентную грамоту – документ, который веками использовался монархами для присвоения и лишения званий и титулов.

В объявлении, опубликованном в The Gazette – официальном государственном реестре Великобритании – говорится: "Король с радостью объявляет, что согласно патентному письму под Большой печатью Королевства от 3 ноября 2025 года Эндрю Маунтбеттен Виндзор больше не имеет права носить и пользоваться титулом, званием или атрибутом "его Королевское Высочество" и титульным достоинством "принц".

Король также официально лишил своего брата титула герцога Йоркского.

Отметим, Маунтбеттен-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Также по просьбе короля британское правительство работает над лишением Маунтбеттена-Виндзора последнего почетного воинского звания.