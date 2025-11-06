Китай закликав Британію до посилення стратегічної комунікації
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив свої британській візаві Іветт Купер, що країни повинні посилити стратегічну комунікацію для стабілізації відносин на тлі зростання глобальної напруженості.
Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
У Китаї заявили, що Пекіна і Лондона природно мати розбіжності, і головний дипломат Китаю закликав до взаємної поваги і тверезого підходу для того, аби впоратися з "випадковими шумними і деструктивними явищами", щоб зберегти загальну стабільність у їхніх відносинах.
Також Ван Ї попередив, що двосторонні відносини країн можуть зазнати регресу.
Заява Ван Ї прозвучала на тлі зростаючої дипломатичної напруженості через плани будівництва нового китайського посольства в центрі Лондона і звинувачення Китаю в шпигунстві.
Китай подав заявку на будівництво найбільшого дипломатичного комплексу в Європі на місці колишнього Королівського монетного двору. Дозвіл на будівництво комплексу був відхилений місцевою владою в 2022 році, після чого відповідальність за планування перейшла до національного уряду.
Пекін різко засудив чергову затримку у прийнятті рішення Британією і попередив про невизначені "наслідки", якщо будівництво не буде схвалено.
Варто зауважити, що британська внутрішня розвідувальна служба MI5 у понеділок, 13 жовтня, опублікувала попередження для членів парламенту про те, що вони є мішенню для шпигунів з Китаю, Росії та Ірану, які намагаються підірвати демократію в країні.
Попередження з'явилося через тиждень після того, як прокуратура у Британії відмовилась від судового розгляду справи двох британців, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю.
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер з моменту свого вступу на посаду у 2024 році намагається налагодити відносини з Китаєм, Лондон і Пекін неодноразово обмінювалися звинуваченнями у шпигунстві.
Британські спецслужби також попереджали про спроби Китаю проникнути в політичні та ділові кола країни.