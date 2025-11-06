Китай призвал Великобританию к усилению стратегической коммуникации

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своей британской визави Иветт Купер, что страны должны усилить стратегическую коммуникацию для стабилизации отношений на фоне роста глобальной напряженности.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

В Китае заявили, что Пекин и Лондон естественно имеют разногласия, и главный дипломат Китая призвал к взаимному уважению и трезвому подходу для того, чтобы справиться с "случайными шумными и деструктивными явлениями", чтобы сохранить общую стабильность в их отношениях.

Также Ван И предупредил, что двусторонние отношения стран могут претерпеть регресс.

Заявление Ван И прозвучало на фоне растущей дипломатической напряженности из-за планов строительства нового китайского посольства в центре Лондона и обвинений Китая в шпионаже.

Китай подал заявку на строительство крупнейшего дипломатического комплекса в Европе на месте бывшего Королевского монетного двора. Разрешение на строительство комплекса было отклонено местными властями в 2022 году, после чего ответственность за планирование перешла к национальному правительству.

Пекин резко осудил очередную задержку в принятии решения Великобританией и предупредил о неопределенных "последствиях", если строительство не будет одобрено.

Стоит отметить, что британская внутренняя разведывательная служба MI5 в понедельник, 13 октября, опубликовала предупреждение для членов парламента о том, что они служат мишенью для шпионов из Китая, России и Ирана, которые пытаются подорвать демократию в стране.

Предупреждение появилось через неделю после того, как прокуратура в Британии отказалась от судебного рассмотрения дела двух британцев, обвиняемых в шпионаже в пользу Китая.

Британский премьер-министр Кир Стармер с момента своего вступления в должность в 2024 году пытается наладить отношения с Китаем, Лондон и Пекин неоднократно обменивались обвинениями в шпионаже.

Британские спецслужбы также предупреждали о попытках Китая проникнуть в политические и деловые круги страны.