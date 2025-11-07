Трамп каже, що експорт російської нафти суттєво знизився після санкцій

Президент США Дональд Трамп заявив, що експорт російської нафти суттєво знизився після запровадження американських санкцій проти російських компаній "Лукойл" і "Роснефть".

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів під час робочої вечері з лідерами країн Центральної Азії, передає "Європейська правда".

Трамп відповідав на питання на вплив санкцій на російський експорт і яким чином це вплине на війну РФ проти України.

"Я можу сказати, що експорт (нафти) з Росії суттєво знизився. Ми просто хочемо побачити завершення війни. Так багато людей загинули. Багато російських солдатів убиті. Тому, в певний момент вони порозумнішають і вони це зроблять", – заявив Трамп, маючи на увазі росіян.

"Так, російський експорт нафти істотно знизився", – повторив американський президент.

ЗМІ повідомляли, що найбільші нафтопереробні заводи Туреччини стали купувати більше неросійської нафти у відповідь на останні західні санкції проти Росії.

Раніше у США заявили про готовність продавати Китаю більше нафти і природного газу.

А деякі китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".