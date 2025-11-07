Трамп говорит, что экспорт российской нефти существенно снизился после санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что экспорт российской нефти существенно снизился после введения американских санкций против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время рабочего ужина с лидерами стран Центральной Азии, передает "Европейская правда".

Трамп отвечал на вопрос о влиянии санкций на российский экспорт и каким образом это повлияет на войну РФ против Украины.

"Я могу сказать, что экспорт (нефти) из России существенно снизился. Мы просто хотим увидеть завершение войны. Так много людей погибли. Много российских солдат убиты. Поэтому, в определенный момент они поумнеют и они это сделают", – заявил Трамп, имея в виду россиян.

"Да, российский экспорт нефти существенно снизился", – повторил американский президент.

СМИ сообщали, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции стали покупать больше нерусской нефти в ответ на последние западные санкции против России.

Ранее в США заявили о готовности продавать Китаю больше нефти и природного газа.

А некоторые китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупку российской нефти, транспортируемой по морю, после того, как США ввели санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".